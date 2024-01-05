كوريا الجنوبية تخلى جزيرتين بعد إطلاق 200 قذيفة من الشمال

كتب محمد جمال

أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أنها طلبت من المدنيين إخلاء جزيرتى يونبيونغ وبانغيوندو، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربى لها.

وقال مسؤول فى وزارة الدفاع فى سيول خلال مؤتمر صحفي، إن "كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة (قرب) قرب جزيرة يونبيونج".

وقال مسؤولون محليون فى يونبيونغ لـ"فرانس برس"، إن السللطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة الواقعة على بعد حوالى 10 كيلومترات من كوريا الشمالية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء "وقائى".

وتقع جزيرة يونبيونج الكورية الجنوبية فى البحر الأصفر، على بعد حوالى 80 كيلومترا غرب إنتشون و12 كيلومترا جنوب ساحل مقاطعة هوانجهاى الكورية الشمالية.

وفى نوفمبر 2010، أطلقت كوريا الشمالية 170 قذيفة مدفعية على جزيرة يونبيونغ، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم مدنيان.

وكان هذا أول هجوم كورى شمالى على منطقة مدنية منذ الحرب الكورية التى امتدت بين عامى 1950 و1953.

والعلاقات بين الكوريتين حاليا فى واحد من أدنى مستوياتها منذ عقود.