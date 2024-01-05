اليوم السابع
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فتح باب الطعون غدا على القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات نقابة أطباء الأسنان

الجمعة، 05 يناير 2024 12:56 م
فتح باب الطعون غدا على القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات نقابة أطباء الأسنان نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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تبدأ اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الأسنان، فى فتح باب تلقى الطعون، على القوائم الأولية للمرشحين، غدا السبت 8 يناير 2024، وذلك حتى الخميس 11 يناير 2024.
 
وقد أغلقت النقابة العامة لأطباء الأسنان، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، مساء السبت 30 ديسمبر 2023، حيث تُجرى الانتخابات على مقاعد:
 
1-  النقيب العام لأطباء الأسنان.
 
2-  مقعد مستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عاما، 3 أعضاء تحت 15 عاما".
 
3-  مقاعد مستوى المناطق " منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الصعيد، غرب الدلتا، جنوب الصعيد".
 
4-  مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومقاعد فوق وتحت 15 عام لكل نقابة فرعية.
 
5- المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.
 
 
وحددت النقابة، فتح باب التنازلات بين المرشحين من الأحد 14 يناير وحتى الخميس 1 فبراير 2024، وذلك تمهيدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم السبت 10 فبراير 2024، وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 26 أبريل 2024.
 
 
ويتم ذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة الثالثة مساء، عدا أيام الراحة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، علما بأنه لن يتم تلقى أى طلبات بعد المواعيد المذكورة أو لم يتم تسليمها للبريد قبل المواعيد المحددة.






نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

انتخابات التجديد النصفى بنقابة الاسنان

انتخابات الاسنان



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