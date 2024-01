عاصفة هينك تثير الفوضى بأوروبا بعد سقوط وفيات وحدوث فيضانات.. فيديو

ضربت عاصفة قوية في المحيط الأطلسي أجزاء من أوروبا، ومن المتوقع أن تستمر في التسبب في الفيضانات حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل، وهى عاصفة هينك التي هبت في هولندا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة، والتي سببت فوضى عارمة بعد مصرع 3 أشخاص وإجلاء المئات مع أضرار مادية كبيرة وانقطاع التيار الكهربائى عن الالاف.

وأشارت صحيفة الاكونوميستا الإسبانية إلى أنه في هولندا، توفي رجل يبلغ من العمر 75 عاما بعد أن سقط من دراجته على ما يبدو بسبب هبوب رياح قوية في بلدة قريبة من مدينة أيندهوفن الهولندية، بحسب الشرطة، بينما في بلجيكا امرأة تبلغ من العمر 59 عاما. توفي في شرق فلاندرز عندما اصطدمت بسياج هبت عليه الرياح، كما أفادت شرطة مقاطعة جلوسيسترشاير المحلية أن رجلاً آخر في الخمسينيات من عمره توفي عندما سقطت عليه شجرة بينما كان يقود سيارته بالقرب من بلدة كيمبل، في جنوب غرب إنجلترا.

Heavy flooding reported in Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais, France 🇫🇷 on January 4, 2023. Stay safe everyone! #FloodAlert #France #PasDeCalais pic.twitter.com/y4lENdVP1p

كما أصيبت امرأة جراء سقوط شجرة في أوربينجتون جنوب شرقي لندن خلال العاصفة هينك التي تضرب المملكة المتحدة منذ أمس.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 300 إنذار بالفيضانات في إنجلترا وويلز، وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وانقطاع وسائل النقل هي آثار العاصفة الأولى هذا العام، والتي من المتوقع أن تستمر بدرجة أكبر أو أقل حتى نهاية الأسبوع.

وتسببت العاصفة، المصحوبة برياح بلغت سرعتها نحو 150 كيلومترا في الساعة على جزيرة وايت (جنوب إنكلترا)، في وقوع عدة حوادث وتعديلات في خدمة السكك الحديدية أمس، والتي لا تزال بعض خطوطها مغلقة أو متأخرة حتى اليوم.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية جريتر أنجليا إنها تعاني من "اضطراب خطير"، مع تحذيرات بعدم السفر على طرق نورويتش وكولشيستر وبيتربورو وكامبريدج، في حين حذرت شركة ساوث ويسترن للسكك الحديدية من أن انقطاع الخدمة من المرجح أن يستمر طوال اليوم، كما تم اغلاق بعض الطرق الرئيسية في إنجلترا بسبب الفيضانات، بما في ذلك الطريق السريع A52 بين مدينة نوتنجهام وبلدة إدوالتون، وفقًا للسلطات.

وتشير تقديرات جمعية شبكة الطاقة، التي تجمع البيانات من جميع الموردين، إلى أن ما لا يقل عن 10000 عميل ما زالوا بدون كهرباء، بعد استعادة حوالي 125000 منهم.

وفي بلجيكا، أثرت الفيضانات على المنازل وأجبرت السلطات على تفعيل خطة الإنذار، رغم عدم التخطيط في الوقت الحالي لعمليات إجلاء كبيرة، رغم إجلاء 18 شخصا من موقع تخييم إلى مركز رياضي في إقليم نامور والون جنوبا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. لوسائل الإعلام البلجيكية.

WATCH: Dramatic rescue of woman and child submerged in car in Birmingham during Storm Henk. #bbcmidlands #flooding #birmingham pic.twitter.com/NFqxZcWXh6