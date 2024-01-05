اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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طقس الإسماعيلية.. معتدل وشمس ساطعة والصغرى 12 درجة.. صور

الجمعة، 05 يناير 2024 09:50 ص
طقس الإسماعيلية.. معتدل وشمس ساطعة والصغرى 12 درجة.. صور حالة الطقس في الإسماعيلية
الإسماعيلية: السيد فلاح

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تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية في الساعات الأولي من صباح اليوم علي طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 12 درجة والعظمى 22 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس شتوي معتدل، ويزداد الشعور بالبرودة على مختلف المناطق خلال فترة المساء والساعات الأولى من صباح اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

ومتوقع أيضًا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث "30% تقريبًا" على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، وبورسعيد الصغرى 11 والعظمى 21، والإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22، والسويس الصغرى 11 والعظمى 22، والعريش الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.

 







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