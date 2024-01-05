ضبط 302 قضية مخدرات و73 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 302 قضية مخدرات، و73 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 58389 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) عدة حملات أمنية أسفرت عن ضبط 42 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية - 23 بندقية خرطوش- طبنجة - 28 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهم "لـ 35 منهم معلومات جنائية")، وضبط (10) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (1,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - 1,270 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (11 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية")، وضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (11,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الشابو - فرد محلى وطلقة لذات العيار) بحوزة 7 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية".