ضبط المتهمين بخطف حقيبة أموال بداخلها نصف مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت "الداخلية" ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك مطعم ، طباخ بذات المطعم) بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـُمُبلغ الثانى، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه)، واستقل سيارة "ميكروباص" (لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها) رفقة 3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بإرتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثانى، ولدى قيامه بطلب استبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول، فاختمر فـى ذهنه الاستيلاء على المبلغ المشار إليه واستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة.