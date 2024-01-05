صحة كفر الشيخ: دورة للممرضات للتدريب على وسائل تنظيم الأسرة

عقدت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية ل 23 ممرضة بقسم عيادة تنظيم الأسرة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وتناولت الدورة التدريبية التي استمرت لمدة 3 أيام، التعرف والتدريب على وسائل تنظيم الأسرة، والترويج لخدمات تنظيم الأسرة وأماكن توافرها، وكيفية وأهمية تركيب اللولب أثناء الولادات القيصرية.

وتهدف الدورة التدريبية، التي أُقيمت بمركز تدريب صحة المرأة، إلى توعية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة، وطريقة استخدام كل وسيلة، والرد على الشائعات التي تدور حول وسائل منع الحمل، وزيادة معدلات الاستخدام للحد من الحمل المتكرر.

وأكد الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّ المديرية تسعى إلى زيادة عدد المترددات على مراكز تنظيم الأسرة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، وذلك من خلال تدريب التمريض على الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وكيفية التعامل مع السيدات بأسلوب يتناسب مع ثقافتهن.

حاضر في الدورة التدريبية مايسة الدياسطي، مدير إدارة التمريض بالمديرية، ومشرفة التمريض بإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.