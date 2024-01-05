ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسئولين قولهم إن السفينة غادرت ميناء كيتاكيوشو الواقع غربي اليابان أول أمس الأربعاء محملة بإمدادات تشمل مواد غذائية وزجاجات مياه ومواد أخرى.. مشيرة إلى أنه كان من المقرر في البداية أن تتجه السفينة إلى ميناء واجيما، إلا أن الرياح القوية أدت إلى تغيير وجهتها.

وأضافت القناة أنه ستبدأ عملية تفريغ حمولة السفينة بمجرد الانتهاء من الاستعدادات، مشيرة إلى أن سيتم تسليم الإمدادات إلى عدد من الأماكن مثل مراكز الإيواء في مدينة "واجيما".

ومازالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في محافظة "إيشيكاوا" اليابانية التي تعرضت لزلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، يوم رأس السنة الجديدة، حيث يعتقد أن الكثيرين محاصرون تحت الأنقاض في مدينة "واجيما" الساحلية الأكثر تضررا.