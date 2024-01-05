زوجة تقيم دعوى نفقة فرش وغطاء بـ9 آلاف جنيه.. تعرف على التفاصيل

أقامت زوجة دعوى نفقة فرش وغطاء، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمت فيها بهجرها وأطفالها طوال شهور والامتناع عن سداد مصروفات -فرش وغطاء- قامت بشرائها لأطفالها الثلاثة خلال الشهرين الماضيين، لتؤكد: "زوجى دمر حياتى وشهر بسمعتى وأصر على إلحاق الأذى بي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "14 سنة أعيش فى عذاب برفقة زوجى بسبب بخله، فكنت أجبره على سداد النفقات بأعجوبة بسبب اعتياده على التعدى على بالضرب وطردى من منزلى، ليقوم بهجرى نهائيًا ويرفض سداد حقوق أولاده، وامتنع عن تنفيذ كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا".

وأكدت الزوجة: "حاولت الحصول على الطلاق للضرر منه ولكنه حاول عرقلة الدعوى لى باتهامات كيدية بأن الإساءة من جانبى، رغم ما ألحقه بى من ضرر وإصابات بخلاف امتناعه عن رعايتنا رغم ما يتقاضاه من أموال تصل لمئات الآلاف سنويًا، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما شكوته لعائلته كاد أن يقضى على بعد أن أنهال على ضربا".

وتابعت: "زوجى قرر أن يسطو على حقوقى ويحرمنى وأولاده من أمواله، ورفض رؤية أولاده، لأعيش فى عذاب، وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، بخلاف دعوى النشوز المقامة ضدي".

ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية قائلًا: "زوجتى قابلت كل ما فعلته لها خلال سنوات زواجنا بالحجود وخططت للانتقام منى، وتفننت فى الإساءة لى، وعندما تصديت لعنفها هددتنى بالسجن ولاحقتنى بدعوى طلاق".

يذكر أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.