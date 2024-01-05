رئيس جامعة قناة السويس: قريبا افتتاح مجمع العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعى

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الهدف من إنشاء مجمع العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي هو تقديم خدمات علاجية في جميع تخصصات العلاج الطبيعي للمترددين على العيادة بأسعار مخفضة، وذلك بالتوازي مع تقديم خدمات تدريبية لطلاب الكلية بجامعة قناة السويس، وطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جاء ذلك ضمن التصريحات التي أعلنها الدكتور ناصر مندور، تعليقاً على انتهاء تجهيزات مجمع العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن مجمع العيادات يشمل 5 عيادات هي عيادة ومركز للعلاج الطبيعي لأمراض العظام وجراحتها والتأهيل لما بعد الإصابات الرياضية، وعيادة العلاج الطبيعي ووحدة التأهيل للأطفال ذوي الهمم، إلى جانب عيادة ومركز للعلاج الطبيعي للتأهيل لأمراض الأعصاب وجراحتها، ووحدة تأهيل إصابات ما بعد الجلطات المخية والحبل الشوكي.

هذا بالإضافة إلى وحدة العلاج الطبيعي للتأهيل لما بعد جراحات السمنة والحروق والأورام، وحدة أخرى لتقييم وعلاج تشوهات العمود الفقرى.

وتابع "مندور" أن مجمع العيادات التدريبى الخدمى يضم 4 عيادات تخصصية، 2 أطفال، و2 أعصاب، و2 عظام وعيادة تغذية علاجية.

كما أعلن الدكتور ناصر مندور أن افتتاح مجمع العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي سيكون مع بداية الفصل الدراسي الثاني.خلال شهر فبراير المقبل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي أنه الي جانب تعظبم دور التخصصية في تقديم خدمات العلاج الطبيعي واتباع أحدث الإرشادات العلمية في مجال تلخدمة التى سوف تفدم باذن الله للمرضي بجميع تخصصات العلاج الطبيعي سوف يتم قريبا إنشاء وحدة لتأهيل المسنين، وما بعد جراحات القلب المفتوح وكذلك وحدة لتأهيل مرضي الاورام، لافتاً إلى أن القوة الاستيعابية لمجمع العيادات 30 مريضا في الساعة الواحدة بجميع العيادات، مشيراً إلى أنه تم تجهيز العيادات بالكامل بأحدث الأجهزة والمستلزمات، منها جهاز الموجات التصادمية، جهاز الليزر البارد، جهاز شد الفقرات الإلكتروني، جهاز التحريك السلبي للمفاصل، فضلاً عن وحدة تمرينات علاجية لتأهيل الإصابات الرياضية وما بعد جراحات المفاصل، سواء زرع أربطة مثل الرباط الصليبي الأمامي والخلفي وغضاريف الكتف والحوض، بالإضافة إلى جهاز الـR.F الأول من نوعه بمحافظة الإسماعيلية لعلاج الالتهابات المزمنة والأوتار وإصابات العضلات، وجهاز GAME READY واجهزة قياس قوة العضلات وعلاج الاتزان ووحدة للعلاج الوظائفى عند الأطفال والكبار.