حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، كالتالى:
- تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية اعتباراً مـن يوم الأحد الموافق 14 يناير الجارى بإتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني.
- يبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية يوم الأحد الموافـق 14 يناير الجارى وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.
- آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.
- يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل.
- آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.
- التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدى الطالب يجب امتحانه فيها وهي كالآتى:
أولا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية:
اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.
ثانياً: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم):
اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.
ثالثا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات):
اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحثة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.
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