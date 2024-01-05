كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، كالتالى:

- تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية اعتباراً مـن يوم الأحد الموافق 14 يناير الجارى بإتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني.

- يبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية يوم الأحد الموافـق 14 يناير الجارى وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.

- آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

- يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل.

- آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

- التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدى الطالب يجب امتحانه فيها وهي كالآتى:

أولا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية:

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانياً: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم):

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات):

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحثة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.