حصاد 2023.. افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وتطوير قرى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

شهد عام 2023، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمدينة المنصورة الجديدة ، وعدد من المشاريع التى تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل لتغيير حياة المواطنين فى قرى مصر تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى بداية عام 2023، المرحلة الأولي من مدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التى أنشأتها الدولة المصرية فى محافظة الدقهلية، من ضمن 14 مدينة جديدة ذكية تم إنشائها داخل الدولة المصرية الحديثة، للتحول نحو الجمهورية الجديدة، وانتهت المرحلة الأولى من المدينة بتكلفة 24 مليار جنيه، على مساحة 225 فدان من مساحة المرحلة تم تخصيصهم للقطاع الخاص.

وشملت المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة، مشروع سكن "جنة" 11 ألفا و232 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 120 م إلى 150 م، ومناطق خضراء وحمامات سباحة للأطفال داخل المجمعات السكنية.

مشروع "سكن مصر" 4704 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 106م إلى 118م، فيلات سكنية 2103 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 3.6 مليار جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 450 م إلى 850 م، إسكان اجتماعي، مشروع سكن كل المصريين (طابع ساحلي)، 1392 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 95 م إلى 100 م، الكورنيش والممشى السياحي بطول 4.2 كم بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه يتضمن (برجولات – مقاعد جلوس – كافيتريات – دورات مياه)، حديقة مركزية (حرم الطريق الساحلي) بطول 2.4 كم بتكلفة إجمالية 175 مليون جنيه تتضمن (مسارات المشاه والدراجات – مقاعد جلوس – كافيتريات – مطاعم).

مجمع الجامعات يتضمن 4 جامعات، به كلية القانون الدولي، وكليات طب الأسنان والصيدلة وكلية الهندسة، مركز طبي على أعلى مستوى، 2 مدرسة نموذجية – 5 مساجد – 3 كنائس – مدرسة دولية – 8 أسواق تجارية – محطات تحلية – محطة محولات – محطة معالجة ثلاثية.

كما شهد هذا العام إفتتاح عدد من المشاريع الضخمة، والإنتهاء من تسليم المرحلة الأولي ضمن مبادرة "حياة كريمة" في قري مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وتعد مبادرة "حياة كريمة" المشروع الأضخم الذى غير وجه الحياة فى الريف المصرى، وفى محافظة الدقهلية تم إدراج 26 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، شهدت تنفيذ 237 مشروعاً خدمياً وتنموياً متنوعاً فى جميع القطاعات تخدم 500 ألف نسمة بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وانتهت المبادرة من إنشاء 8 مجمعا ت للخدمات الحكومية المتكاملة فى قرى كفر الترعة القديم والحصص وأبو جلال وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربينى وكفر الأطرش ورأس الخليج وكفر الوكالة، بالإضافة إلى إنشاء 8 مجمعات "زراعية - بيطرية" متكاملة لتقديم جميع الخدمات التى يحتاج إليها الفلاحون و52 مشروعاً متنوعاً فى قطاع الكهرباء و24 مركز شباب.

أما فى مجال الصناعة تم إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إقامة مشروعات استغلالاً للميزة النسبية لكل تجمع ريفى تقام به هذه المجمعات.

كما تم تنفيذ 26 مشروعاً لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى وإنشاء شبكات الألياف الضوئية، و18 محطة تليفون محمول، و22 مكتبا بريديا، و13 منشأة للتضامن الاجتماعى، و3 نقاط شرطية، بالإضافة إلى تنفيذ 4 عمارات سكنية ضمن مبادرة "سكن كريم"، وتطوير 52 طريقاً داخلياً و9 طرق رئيسية وإنشاء 9 أسواق نموذجية.