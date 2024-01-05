توقف حركة القطارات نصف ساعة بعد حريق محدود بجرار قطار فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تصاعدت الأدخنة من جرار القطار رقم "3617" القادم من محطة مدينة بنها باتجاه مدينة منوف بمحافظة المنوفية ، جراء حريق نشب في مقدمة القطار أثناء توقفه بمحطة قطارات الباجور، وعلى الفور أبلغت إدارة المحطة الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم فيما هرع الركاب بترك القطار.

في ذات السياق، وصلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق بمحطة القطار بعد دقائق قليلة وجرى إخماده، في حضور قيادات الشرطة بالباجور.

هذا ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات، ويبذل فنيو هيئة السكة الحديد جهودهم في تسيير حركة القطارات ثانية.

وتوقفت حركة القطارات جراء الحادث، لمدة نصف ساعه فقط ، فيما تتابع هيئة السكة الحديد تطورات الحادث، والذى نشب في ماكينة الجرار وصعدت الأدخنة منه، وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية.