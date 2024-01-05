تعرف على مركز الأورام التابع لجامعة كفر الشيخ × 11 معلومة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

ازدادت أعداد مرضى الأورام بمحافظة كفر الشيخ، ولجأ المرضى لمركز الأورام بطنطا بمحافظة الغربية، أو لمركز الأورام بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وبلغت نسبة المرضى بمركز أورام طنطا من محافظة كفر الشيخ 80%، يعانون الكثير سواء في تحمل مشقة الانتقال لطنطا أو النفقات التي ينفقونها، خاصة أن معظمهم ينتقلون من قرى نائية لمدينة طنطا، وكلهم أمل في سرعة تشغيل مركز الأورام التابع للمجالس الطبية المتخصصة والتي تبذل المحافظة جهودا لافتتاح بمتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لمركز الأورام بجامعة كفر الشيخ، بمتابعة الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ونتعرف على المركز في 11 معلومة.

1- مساحة مركز الأورام بجامعة كفر الشيخ 8000 م2 .

2- ويتكون المبنى من دور أرضي بمسطح 2200 م2 وثلاث أدوار متكررة مساحة الدور 1700 م2 بالإضافة إلى كافيتيريا بسطح المبنى بمساحة 700 م2.

3- غرف المركز، 2غرفة للإشعاع الخطي، وغرفة محاكاة و3 غرف للأشعة " أشعة مقطعية - أشعة رنين - أشعة سينية".

4- عدد الأسرة 38 سرير للعلاج الكيماوي وإجمالي عدد الآسرة 76 سريرا.

5- العيادات، 3 عيادات، وقاعة عة سيمينار سعة 135 فرد وخدمات عامة .

6- كما يوجد بالمركز غرف غازات - غرف مولدات كهربائية - صيدلية دورات مياه - صالة تذاكر".

7- التكلفة الإجمالية لمركز الأورام تبلغ 200 مليون جنيه و50 مليونا من الموارد الذاتية.

8- وتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل.

9- تم التعاقد على الأجهزة الخاصة بالمركز.

10- المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفر الشيخ.

11- يقع مركز الأورام بجوار مستشفى الطوارئ ومستشفى جامعة كفر الشيخ.



جانب من تفقد مركز الاورام بجامعة كفر الشيخ



رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مركز الاورام