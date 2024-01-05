تعرف على أكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر

كتبت منال العيسوى

يعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر، حيث إنه يجمع بين مكونين "فنى ومالى"، ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة، وهو برنامج ممول من عدة جهات، وهى الاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية، وهيئة التعاون الدولى الألمانية، وبنك التعميرالألماني.

البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعمل فى 4 محافظات هم كفرالشيخ والغربية وقنا واسيوط، وخلال عام 2023 تم الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

وتضم إنشاء وتسليم 5 محطات انتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج، في قنا وأسيوط والغربية، بواقع محطتين بمركزى زفتى وسمنود بمحافظة الغربية، وكذلك محطتين بمركزى أبو تيج وديروط بمحافظة أسيوط، ومحطة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، بالإضافة الى استكمال العمل بمحطتين بمركزى منفلوط وابانوب بمحافظة أسيوط.

كما تم الانتهاء من طرح المناقصات لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وهي مناقصة مشروع إنشاء المدفن الصحى بمركز قوص بمحافظة قنا، ومناقصة مشروع إنشاء مصنع المعالجة البيولوجية والميكانيكية للمخلفات الصلبة بمركز قوص محافظة قنا، ومناقصة مشروع إنشاء خلايا دفن صحى بمدفن السادات التابع لمحافظة الغربية، ومناقصة إنشاء المدفن الصحى للمخلفات بمركز أسيوط محافظة أسيوط، ومناقصة إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمركز أسيوط محافظة أسيوط، ومناقصة مشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.