تحرير 79 محضرا متنوعا للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت الأسواق التجارية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات رقابية للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية، ومكافحة الغش التجاري، وضبط أي سلع مجهولة المصدر يتم طرحها في الأسواق، وتم تحرير 79 محضرا متنوعاً، للمخالفين من التجار، وأصحاب المخابز.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه كلف رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع أجهزة المحافظة المختلفة، والرقابة التموينية، لتكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع، والسوبر ماركت، المحلات التجارية، ومحلات الجملة، بالمدن والمراكز والمنشآت المختلفة، ومحال الجزارة والدواجن والأسماك، وذلك للتعرف على مدى توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، ومدى الالتزام بالأسعار.

وأوضح نور الدين، أنه يتم متابع بيع كميات السكر المخفضة الواردة إلى المحافظة والتي يتم طرحها يوميا للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو من خلال 44 منفذًا على مستوى المدن، حيث يتم ضخ كميات كبيرة بالتعاون مع شركة الدلتا للسكر، ووزارة التموين، ويتم مراقبة عمليات البيع عن طريق الأجهزة الرقابية، لضمان عدم التلاعب في الأسعار والكميات الواردة من السكر إلى المحافظة على مدار اليوم، بجميع المنافذ المخصصة للبيع للجمهور.



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