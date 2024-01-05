برلمانى فى جنوب أفريقيا: نقف متضامنين مع الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

كتب محمد شرقاوى

قال فايز جاكوبس، عضو برلمان في جنوب أفريقيا: "إننا نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مضيفا: "نتوقع دعما من الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية أمام المحاكم الدولية".

وأضاف فايز جاكوبس، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وتابع فايز جاكوبس أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية متعمدة بحق الفلسطينيين في غزة، وسنستخدم كل الوسائل الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأوضح فايز جاكوبس عضو البرلمان بجنوب أفريقيا أن سياستنا ثابتة بدعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن مصر تقوم بدور فعال في دعم الشعب الفلسطيني.

وأكد أن إسرائيل تستهدف المدنيين في قطاع غزة وترتكب شتى أنواع الجرائم ولن تستطيع إنكارها، وعلى المحكمة الجنائية الدولية إدانة الجـ ـرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مضيفا أنه يجب أن تكون إسرائيل مسؤولة عن جرائمها في غزة ولا بد من محاسبتها أمام المحاكم الدولية.