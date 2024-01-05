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بدء احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد فى قصر الدوبارة بالتحرير

الجمعة، 05 يناير 2024 02:13 م
بدء احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد فى قصر الدوبارة بالتحرير الطائفة الانجيلية
كتب: محمد قاسم- محمد الأحمدى

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بدأ منذ قليل، احتفال الطائفة الإنجيلية بكنيسة قصر الدوبارة فى التحرير، حيث بدأ بترانيم ميلاد المسيح ثم الصلاة. 
 
يشارك فى احتفال الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة. 
 
يتضمن برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكرالدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.
 






الطائفه الانجيليه

احتفال الطائفه الانجيليه

عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد المجيد




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