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بايدن: انتخابات 2024 تدور حول قضية الديمقراطية المقدسة

الجمعة، 05 يناير 2024 10:48 م
بايدن: انتخابات 2024 تدور حول قضية الديمقراطية المقدسة بايدن
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انتخابات 2024 تدور حول ما إذا كانت الديمقراطية لاتزال قضية أمريكا المقدسة، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أنه لا تقدم دون تحقيق الديمقراطية التي تعني حرية التعبير عن الرأي، وإحلال التغيير، وفتح الأبواب أمام الفرص.

وكانت شبكة سى إن إن الأمريكية قالت إن رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى أطلق العنان لقوة سياسية خطيرة لا يمكن التنبؤبها فى انتخابات تعد بالفعل أكثر انتخابات غير عادية فى تاريخ أمريكا المعاصر، وذلك بفتح تحقيق عزل ضد الرئيس جو بايدن.

 






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