اليوم السابع
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انقلاب سيارة نقل محملة بالسن على طريق الإسماعيلية مصر دون خسائر بشرية

الجمعة، 05 يناير 2024 10:52 ص
انقلاب سيارة نقل محملة بالسن على طريق الإسماعيلية مصر دون خسائر بشرية جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نحجت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الإسماعيلية فى إعادة فتح طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى سريعا بعد انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالسن أمام منطقة الاستثمار بالإسماعيلية دون خسائر بشرية. 

 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري ابراهيم معاون  محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالسن على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى أمام مصنع الألومنيوم بمنطقة الاستثمار فى نطاق مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية. 
 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث ودفع مركز ومدينة الإسماعيلية الأفراد والمعدات وبالتنسيق مع إدارة المرور تم إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور. 
 
ونجحت الأجهزة التنفيذية والأمنية من فتح الطريق دون خسائر بشرية. 
 
 
 

 







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