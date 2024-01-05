انتشار الفرق الطبية بكنائس الزقازيق ضمن خطة تأمين احتفالات عيد الميلاد.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة، والمنتشرة بمدينة الزقازيق، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، والفرق الصحية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والموجودة أمام المساجد الكبرى، وداخل الكنائس، وبأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك عقب صلاة الجمعة، ومتابعته تنفيذ الندوة العلمية والدينية عن الصحة الإنجابية بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

تابع وكيل الوزارة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بعد أداءؤهم صلاة الجمعة، من خلال فرق المبادرات الرئاسية الصحية، والتي منها متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، هذا بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، كما تابع عمل الفرق الطبية داخل كنسية الأنبا بيشاي بمدينة الزقازيق.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع متابعة مستمرة ومباشرة من وكيل وزارة الصحة بالشرقية للفرق الطبية، للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال تلك الفترة، والإطمئنان على انتشار العيادات المتنقلة بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة.