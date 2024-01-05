الوحدات المحلية بالإسماعيلية ترفع 8586 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبرى غانم

رفعت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 8586 طن خلال الفترة من 29 ديسمبر 2023 وحتى 4 يناير 2024، بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 110 طن، وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 130 طن، كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت 650 طن، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 370 طن.

كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 200 طن، وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لحوالي 120 طن، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 1580 طن من القمامة والمواد الصلبة، في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 1010 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1204 طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي، كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1131 طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 1180 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي، وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 583 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها، وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 685 طن من المدينة وتوابعها، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 610 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها، كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 603 طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وأكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض