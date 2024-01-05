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القاهرة الإخبارية: إسرائيل تخشى صدور أمر من محكمة العدل بوقف القتال فى غزة

الجمعة، 05 يناير 2024 11:03 م
القاهرة الإخبارية: إسرائيل تخشى صدور أمر من محكمة العدل بوقف القتال فى غزة الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تخشى صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة بعد الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
 
وقبل قليل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن وزراء كبار في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن أن مجلس الحرب الإسرائيلي لن يدوم طويلًا.
 
وأشارت هيئة البث الرسمية عن مصادر في الليكود، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل حسابات سياسية على دعم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال الحرب.






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