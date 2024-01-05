الفلبين: ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد إلى 600 جريح وحالتى وفاة

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ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة من الألعاب النارية والرصاص الطائش خلال موسم الاحتفالات بالعام الجديد فى الفلبين إلى 600 جريح وحالتى وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية - فى بيان أوردته شبكة "إيه بى إس سى بى إن" الفلبينية اليوم /الجمعة/ - أن من بين الإصابات، 592 إصابة بسبب الألعاب النارية، وإصابة واحدة بسبب ابتلاع مواد ضارة، بالإضافة إلى 7 آخرين بسبب الرصاص الطائش"، لافتة إلى وجود حالتى وفاة، بينما يتلقى 53 مصابًا فى الوقت الحالى العلاج اللازم فى المستشفى.



ويعد أكثر من نصف حالات الإصابة فى العاصمة /مانيلا/، حيث سجلت 313 إصابة من أصل 600 حالة.