اليوم السابع
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الجمعة، 05 يناير 2024 06:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الفلبين: ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد إلى 600 جريح وحالتى وفاة

الجمعة، 05 يناير 2024 06:32 م
الفلبين: ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد إلى 600 جريح وحالتى وفاة ألعاب نارية
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة من الألعاب النارية والرصاص الطائش خلال موسم الاحتفالات بالعام الجديد فى الفلبين إلى 600 جريح وحالتى وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية - فى بيان أوردته شبكة "إيه بى إس سى بى إن" الفلبينية اليوم /الجمعة/ - أن من بين الإصابات، 592 إصابة بسبب الألعاب النارية، وإصابة واحدة بسبب ابتلاع مواد ضارة، بالإضافة إلى 7 آخرين بسبب الرصاص الطائش"، لافتة إلى وجود حالتى وفاة، بينما يتلقى 53 مصابًا فى الوقت الحالى العلاج اللازم فى المستشفى.


ويعد أكثر من نصف حالات الإصابة فى العاصمة /مانيلا/، حيث سجلت 313 إصابة من أصل 600 حالة.

 







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2024




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