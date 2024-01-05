"الفاو": المؤشر القياسى لأسعار السلع الغذائية العالمية يتراجع 13.7% فى 2023

أ ش أ

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن المؤشر القياسى لأسعار السلع الغذائية العالمية قد انخفض فى ديسمبر الماضى مقارنة بالشهر السابق وذلك مع تسجيل أكبر انخفاض فى أسعار السكر العالمية، لافتة إلى أن متوسط المؤشر الذى يتتبع التغيرات الشهرية فى الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا بلغ 118.5 نقطة فى ديسمبر بانخفاض 1.5% عن نوفمبر و10.1% عن ديسمبر 2020.

وذكرت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فى تقرير صدر عن مقرها فى جنيف اليوم /الجمعة/، أن المؤشر كان أقل خلال عام 2023 ككل بنسبة 13.7% من متوسط قيمته خلال العام السابق مع ارتفاع المؤشر الدولى لأسعار السكر فقط خلال هذه الفترة.



وأضاف التقرير أن مؤشر الفاو لأسعار الحبوب ارتفع بنسبة 1.5% مقارنة بشهر نوفمبر حيث ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز والشعير مما يعكس جزئيا الاضطرابات اللوجستية التى أعاقت الشحنات من البلدان المصدرة الرئيسية أما بالنسبة للعام بأكمله فقد كان المؤشر أقل بنسبة 15.4% من متوسط عام 2022؛ مما يعكس إمدادات جيدة من الأسواق العالمية.



وفى الوقت ذاته، نوهت المنظمة الدولية إلى أن مؤشر الفاو لأسعار الأرز (جزء من مؤشر الفاو لأسعار الحبوب) سجل زيادة بنسبة 21% وهو ما يرجع إلى حد كبير للمخاوف بشأن تأثير ظاهرة النينيو المناخية على إنتاج الأرز وفى أعقاب قيود التصدير التى فرضتها الهند.



وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.4% مقارنة بشهر نوفمبر؛ مما يعكس انخفاض مشتريات زيت بذور النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس مع تأثر زيت الصويا على وجه الخصوص بتباطؤ الطلب من قطاع وقود الديزل الحيوى فضلا عن تحسن الطلب.



وأضافت المنظمة أن الظروف الجوية فى مناطق النمو الرئيسية فى البرازيل وبالنسبة لعام 2023 ككل كان المؤشر أقل بنسبة 32.7% عن مستوى العام السابق.



على صعيد متصل، قالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار السكر قد انخفض بنسبة 16.6% مقارنة بشهر نوفمبر مسجلا أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا بنسبة 14.9% مقارنة بديسمبر 2022، لافتة إلى أن الانخفاض فى أسعار السكر كان مدفوعا بشكل أساسى بالوتيرة القوية للإنتاج فى البرازيل إلى جانب انخفاض استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول فى الهند.