اليوم السابع
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الرئاسة الفلسطينية ترد على الخطة الإسرائيلية لـ"اليوم التالى للحرب"

الجمعة، 05 يناير 2024 02:14 م
الرئاسة الفلسطينية ترد على الخطة الإسرائيلية لـ"اليوم التالى للحرب" محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكدت الرئاسة الفلسطينية على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعب فلسطين.

وقالت الرئاسة في بيان، اليوم الجمعة: "ردا على ما يتم تداوله في إسرائيل من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، فإن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مرة أخرى على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس".

وأضافت أنه "دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال، ودون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة، فإن أية خطط تتجاوز ذلك هي خطط مرفوضة جملة وتفصيلا".







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اليوم التالي للحرب

اسرائيل

غزة

قطاع غزة



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