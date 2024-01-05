وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن المسؤولين الاثنين سوف يؤكدان أهمية تسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة واتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين.

وأضافت أنه من المقرر أن يؤكد شوليت وليف أثناء زيارتهما المنطقة أيضًا أهمية محاسبة المستوطنين المتطرفين على الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويعيدان التأكيد على مسؤولية جميع الأطراف للمساعدة في رسم مسار للأمام في غزة يحقق الأمن الدائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين ... بناء على آلية مستدامة للإعمار والحكم بقيادة فلسطينية متحدة لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.