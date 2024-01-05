اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور إسرائيل لبحث رؤية إنهاء الحرب في قطاع غزة

الجمعة، 05 يناير 2024 02:31 م
الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور إسرائيل لبحث رؤية إنهاء الحرب في قطاع غزة بلينكن ونتنياهو
كتب محمد شعلان

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قال ساميويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية بلينكن لديه أولويات في المنطقة تشمل تعزيز الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وزيارة بلينكن للمنطقة تستهدف التنسيق مع الحلفاء لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية للقاهرة الإخبارية، أن بلينكن سيزور إسرائيل لبحث رؤية إنهاء الحرب في قطاع غزة، لافتا إلى أنه لا يوجد رابط بين هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر والحرب في غزة وزيارة بلينكن للمنطقة، تستهدف حث الأطراف كافة على بذل الجهود لمنع توسيع الصراع.

وتابع: "نبذل كل ما في وسعنا لمنع أي طرف توسيع الصراع في المنطقة وأرسلنا المواد والسفن العسكرية الأمريكية إلى المنطقة للحفاظ على الاستقرار وليس للتصعيد، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حلفائنا وشركائنا في المنطقة، مؤكدا استمرارهم في التواصل مع الحكومة العراقية وترحيبهم بأي مبادرات جديدة، مجددا تأكيده أنهم لا يريدون رؤية توسيع أي صراع أو تصعيد في المنطقة".







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