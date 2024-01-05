الجيش الروسى يعترض 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ إن أنظمة الدفاع الجوى اعترضت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الجزء الغربى من البحر الأسود.
وأضافت الوزارة -فى منشور أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "تم إحباط محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم باستخدام خمس طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين ضد منشآت على أراضى الاتحاد الروسى فى حوالى الساعة 08:00 مساءً بتوقيت موسكو (05:00 مساءً بتوقيت جرينتش)".
وأوضحت الوزارة الروسية "تم اعتراض جميع الطائرات بدون طيار الأوكرانية فوق الجزء الغربى من منطقة مياه البحر الأسود من قبل أصول الدفاع الجوى المناوبة".
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