اليوم السابع
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الجمعة، 05 يناير 2024 11:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الروسى يعترض 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود

الجمعة، 05 يناير 2024 10:18 م
الجيش الروسى يعترض 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ إن أنظمة الدفاع الجوى اعترضت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الجزء الغربى من البحر الأسود.

وأضافت الوزارة -فى منشور أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "تم إحباط محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم باستخدام خمس طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين ضد منشآت على أراضى الاتحاد الروسى فى حوالى الساعة 08:00 مساءً بتوقيت موسكو (05:00 مساءً بتوقيت جرينتش)".


وأوضحت الوزارة الروسية "تم اعتراض جميع الطائرات بدون طيار الأوكرانية فوق الجزء الغربى من منطقة مياه البحر الأسود من قبل أصول الدفاع الجوى المناوبة".

 

 







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