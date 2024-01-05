الإسكان: حملات مكبرة لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالعبور والشيخ زايد

كتب أحمد حسن

شن جهازا مدينتي العبور والشيخ زايد، حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بعدة مناطق، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات، وإزالة التعديات بصورة فورية وأعمال البناء المخالفة، وتم كذلك التعامل مع المتعدين على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية والميادين، ومحيط المساجد، والمنشآت التجارية، والتجمعات السكنية.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، أنه تم تشكيل عدة حملات نهارية ومسائية، تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق وأسفرت عن إزالة العديد من المخالفات.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم رصد مخالفة بناء بالقطعة رقم 32 بلوك ( 15056) بالحي السابع، والمتمثلة في تنفيذ زيادة بنائية بغرف السطح، وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ الاجراءات اللازمة، مضيفاً أنه تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 4 بلوك ( 18028)، لاستخدام البدروم مخزن، وتم إخلاء البدروم، كما تم رصد مكتب إدارى بذات القطعة بالدور الثالث علوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستكملت الحملات أعمالها بالمرور بشوارع المدينة، للتأكد من الانضباط الأمني، والمعماري، والحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة من عشوائية الباعة الجائلين، وتعدى المحال عن المسموح به، واستغلال الطرقات والأرصفة ورفع الإشغالات الموجودة بمحيط الحي السادس، والمنطقة الصناعية الأولى، وأثناء المرور بطريق 130 بالمنطقة الصناعية الأولى، تم التحفظ على نباش يقوم بالتنقيب، وسرقة حديد، ومهمات كابلات كهربائيّة، وتم مصادرة مركبة التروسيكل المستخدمة، وتسليمها للجهات المختصة.

وأثناء مرور الحملة الليلية، تم ضبط مزرعة مخالفة بالقطعة (159) مزارع عرابي بالحي الخامس، لاستغلال القطعة إقامة حفلات وكافيتريات .

وشدد المهندس أحمد رشاد، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية، والميادين، ومحيط المساجد والمنشآت التجارية، والتجمعات السكنية.

وطالب جهاز مدينة العبور، المواطنين وقاطني المدينة، بضرورة المشاركة المجتمعية، والتعاون المثمر في محاربة الظواهر العشوائية، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والفروشات المتنقلة للقضاء على تلك الظواهر، والارتقاء بالمستوى الحضاري اللائق بعروس المدن.

وأوضح المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، أنه تم شن حملة من إدارة التنمية والأمن، وإدارة الإزالات بالجهاز، وذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى والشكل الجمالى للمدينة، والقضاء على أي مخالفات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة مخالفات بنائية لزيادة غرف السطح بالحي الخامس مجاورة 2 القطعة رقم 183، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة مخالفة بناء في الردود والتحفظ على المواد المستخدمة للقطعة رقم 14 الحي السابع مجاورة 2، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة فى هذا الشأن، وتمت الإزالة.