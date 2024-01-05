الإدارة العامة للمرور تغلق مدخل نفق الجولف كليًا لمدة 4 أيام بسبب الإصلاحات

كتب - عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة للمرور القاهرة، عملية غلق كلى لمدخل نفق الجولف لمدة 4 أيام لتنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة نفق الجولف بالقاهرة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيد أعمال رفع كفاءة نفق الجولف بالقاطمية، مما يستلزم الغلق الكلى لـ (لمدخل نفق الجولف) بداية من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 5/1/2024 وحتى الساعة الـ 6 صباحا من نفس اليوم "ولمدة 4 ليالى على أن تكون الأعمال ليلاً فقط"، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: الإتجاه القادم من محور جمال عبدالناصر إتجاه الطريق الدائرى استكمال حركة المركبات إتجاه كوبرى عمر سليمان والدوران والعودة إتجاه الطريق الدائرى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.