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الأب رفيق جريش: مكاتب سياحة تتصل بنا لتوجيه زيارات لمسار العائلة المقدسة

الجمعة، 05 يناير 2024 12:51 ص
الأب رفيق جريش: مكاتب سياحة تتصل بنا لتوجيه زيارات لمسار العائلة المقدسة الأب رفيق جريش
كتب أحمد عرفة

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قال الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية سابقا، إنه لا يوجد فرق بين مصري ومسيحى وجميعنا نحتفل مع بعضنا البعض بالأعياد، مشيدا بجهود الدولة حيث قال: هناك مكاتب سياحة بدأت تتصل بنا لتوجيه زيارات لمصر لزيارة مسار العائلة المقدسة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية سابقا ، في تصريحات لبرنامج "افتح باب قلبك"، المذاع على قناة سي بي سي، والذي تقدمه الإعلامية أميرة بهى الدين، أن مرحلة الظلام في مصر انتهت ونرى الآن زيارات للرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية وتهنئة الأقباط وتوجيه تهنئة للكنيسة الكاثوليكية وهذا يعنى أن ملف المواطنة في مصر بدأ يأخذ أهمية.

وتابع الأب رفيق جريش: "الرئيس السيسي أعاد الأصل المصرى، حيث جعلنا نحب بعض، ولا يوجد تفرقة بيننا، وكان عيب أن نسأل أى حد دينك أيه".

 







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