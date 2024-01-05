افتتاح 3 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 6 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ب البحيرة ، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح 3 مساجد جديدة بمركز أبو حمص بتكلفة إجمالية 6 ملايين و500 ألف جنيه، وهم:

- مسجد حويج بقرية قافلة على مساحة 230 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد محمد أفندي بقرية بطورس على مساحة 300 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد الزيات بقرية زاوية نعيم على مساحة 226 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

ويذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل".

وأوضحت خطبة الجمعة، أن من أهم نعم الله عز وجل على عباده نعمة الصحة والعافية، لذلك اهتم الإسلام بصحة الإنسان، لا سيما الصحة الإنجابية التي تسهم في تنشئة جيل فتي قوي تتوفر له كل مقومات القوة المطلوبة صحيًا وعلميًا وثقافيًا واقتصاديا ليقوم بمهمة تعمير الدنيا واصلاحها.