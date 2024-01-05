افتتاح مسجد الشيخ أبو المجد بقرية الجوالين بإدارة أوقاف جرجا.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديرية أوقاف سوهاج مسجد الشيخ أبو المجد بقرية الجوالين بإدارة أوقاف مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج في إطار خطة الدولة لإعمار بيوت الله.

جاء الإفتتاح بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، الشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة الشيخ شحاتة محمد شحاتة مديري الإدارات، والشيخ / علي محمد خليل مسؤول الإرشاد الديني، والشيخ عبد الصبور عامر مدير المكتب الفني، والشيخ محمد تمام مدير إدارة مركز جرجا، ومسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية محمود العجوز، والشيخ محمود أبوعقيل، وذلك من باب التوسع فى العمل الدعوى وضبط العمل بالإدارات الفرعية.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



الدعاء بصلاة الجمعة



أمتلاء جنابات المسجد



أهالى القرية بصاة الجمعة



أئمة الأوقاف بإفتتاح المسجد



جموع المصلين بمسجد جرجا



دعاء المصلين اليوم



وكيل الأوقاف قبل إلقاء الخطبة