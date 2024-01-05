اليوم السابع
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الجمعة، 05 يناير 2024 06:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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افتتاح مراكز لتوزيع المشروبات الساخنة على المارة فى موسكو لشدة الصقيع

الجمعة، 05 يناير 2024 06:22 م
افتتاح مراكز لتوزيع المشروبات الساخنة على المارة فى موسكو لشدة الصقيع تساقط الثلوج فى موسكو
أ ش أ

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أعلنت حكومة مدينة موسكو افتتاح مراكز لتوزيع المشروبات الساخنة بالمجان على المارة ورواد الحدائق بموسكو فى ظل الصقيع الشديد الذى يضرب المدينة. 


وأشارت حكومة موسكو - فى بيان اليوم /الجمعة/ - إلى أنه يمكن لسكان موسكو وضيوفها الاستمتاع بالمشروبات الساخنة فى الحدائق العامة، حيث افتتحت مراكز لتوزيعها مجانا فى ظل الصقيع. 


وأوضح مركز "فوبوس" الروسى للأرصاد الجوية بأن ليلة الرابع من يناير الجارى فى موسكو، كانت الأشد برودة منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت الحرارة إلى 27.1 تحت الصفر.

 







موسكو

مشروبات ساخنة

روسيا

الصقيع




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