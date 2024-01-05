إنهيار أجزاء من عقار قديم فى اللبان بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت منطقة اللبان التابعة لحى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انهيار أجزاء عقار قديم مكون طابقين بشارع الغزالات دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك، بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار قديم بـ 10 شارع الغزالات بمنطقة اللبان، وانتقل مسئولو الحى ووحدة التدخل السريع إلى موقع البلاغ.

تبين أن العقار بناء قديم، خالى من السكان، مكون من أرضى وطابق علوى وانهارت أجزاء الطابق العلوى، وذلك دون حدوث أى إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.



انهيار أجزاء من عقار قديم في اللبان بالإسكندرية