إلغاء 444 رحلة جوية وتضرر 45 ألف مسافر بسبب إضراب "إيبيريا" فى إسبانيا

فاطمة شوقى

تسبب إضراب شركة الطيران الإسبانية إيبيريا في يومه الأول اليوم الجمعة في إلغاء حوالى 444 رحلة جوية، في الوقت الذى سيستمر هذا الإضراب حوالى 4 أيام، ولذلك فمن المتوقع أن يتسبب في خسائر فادحة للشركة، حسبما قالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية.

وقال خوان سيركو، مدير الشركة، إن الإضراب الذي بدأ صباح اليوم الجمعة "لا يمكن تفسيره"، لأن "جميع الوظائف، وكذلك الرواتب وشروط الراتب الإضافي والمزايا الاجتماعية مضمونة مدى الحياة بموجب اتفاقية للقطاع، وعلى وجه التحديد، والتي وصلت إليها النقابات نفسها التي تدعو الآن إلى الإضراب، مشيرا إلى أن الإضراب يتسبب في أضرار جسيمة لآلاف الأشخاص الذين يرون رحلاتهم تتغير بعد احتفالات عيد الميلاد.

وأوضحت الصحيفة، أن الإضراب ألحق الضرر بأكثر من 45 ألف مسافر، كما تسبب في خسائر فادحة للشركة الإسبانية.

وتشهد مطارات إسبانيا بين الحين والآخر إضرابات، تؤثر على حركة الطيران والخدمات المقدمة داخل المطارات، ويعود ذلك إلى مختلف الأسباب، بما في ذلك المطالب العمالية والمشاكل المحتملة، حيث يتم تنظيم الإضرابات عادةً من قبل النقابات والعمال المتأثرين.

وتشمل أسباب الإضرابات في المطارات الإسبانية، مسائل مثل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وساعات العمل وحقوق العمال، وهو ما حدث في شركة أيبيريا العملاقة للطيران في مدريد، حيث دعت أكبر نقابتين للعمال إلى الإضراب بدءًا من اليوم الجمعة وحتى 8 يناير القادم.

ويعود السبب في إضراب شركة ايبريا فشل تفاوض العمال مع الشركة على وضع تصور واضح، حول الحفاظ على هذا العدد الهائل من العمال، بعد خسارتها لعقود مناقصة عمال الأمتعة، والتي تسمى " عقود المساعدة"، في المطارات الإسبانية الرئيسية.