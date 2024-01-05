إصلاح هبوط أرضى بشارع مصطفى كامل حى المنتزه ثان بالاسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حي المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية ، بإصلاح أعمال إصلاح هبوط أرضي بشارع مصطفى كامل، دون حدوث أي خسائر أو تأثير على حركة المرور، وذلك في ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما، تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع مصطفى كامل، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع الهبوط.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رباب مدني، رئيس الحي، أنه تبين من الفحص والمعاينة أن الهبوط الأرضي جاف وسلامة المرافق سواء مواسير الصرف الصحي أو المياه وغيرها.

وأضافت رئيس حي المنتزه ثان، أنه جرى إصلاح موقع الهبوط بوضع طبقات من السن والرمال، حرصا على سلامة الأهالي وضمان انسياب الحركة المرورية بشارع مصطفى كامل.