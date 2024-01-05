إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم تريلا وميكروباص بالطريق الأوسطى

كتب - عبد الرحمن سيد

أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم تريلا وميكروباص أعلى طريق الأوسطى الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوسطى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الي موقع الحادث .

وتبين من خلال الفحص، تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 8 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .