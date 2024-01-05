إصابة 17 عامل باليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب 17 شخصًا بينهم 6 أطفال، في حادث مروري، مساء اليوم الخميس، بنطاق مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، و جرى تحويل حالتين لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق " الداخلة – الفرافرة " بالقرب من قرية " أبو منقار ".

أسفر الحادث عن إصابة كل من محمود ابراهيم منصور، 43 سنة، إسلام احمد الغرباوي 23 سنة، محمد محمود إبراهيم ،20 سنة، وجرى تحويله الى مستشفى أسيوط الجامعي، جلال محمد جلال، 19 سنة، عمر محمد أحمد ، 13 سنة، يوسف ثابت محمد، 10 سنوات أعوام، خالد محمد أحمد، 18 سنة، يسري محمود ثابت ، 28عامًا، كريم شوقي محمد، 13 سنة، معتز فريد شوقي، 12 سنة، محمود عبد العظيم، 17 سنة، يوسف محمود ابراهيم ، 13 سنة، محروس جابر محمد، 19 سنة، عبد الواحد سعدى القط ، 36 سنة، مصطفى أحمد محمود، 22 سنة، على محمود ثابت، 14 سنة، عبد الراضي عبد الرحيم محمد، 40 سنة، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.