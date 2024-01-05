أوقاف كفر الشيخ تعلن افتتاح مسجدين داخل قريتين بسيدى سالم والرياض

شهدت محافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجدين جديدين بأوقاف كفرالشيخ امتداداً لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، والتي تأتي تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات.

قال الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة مسجد السخاوي، إنه جرى افتتاح مسجد قرية السخاوي الشرقية، بإدارة سيدي سالم غرب، ومسجد الابراشي بها، بإدارة الرياض غرب، بحضور الشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، والشيخ حسن رزق عاشور، مدير إدارة الرياض غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والدكتور محمد شقوير وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، والشيخ بديع شوغي مفتش عام المتابعة، وفضيلة الشيخ نصر هرماش، مفتش عام المتابعة، وفضيلة الشيخ ضياء أبو السعود، مفتش بإدارة سيدي سالم غرب، والحاج على أبو أحمد عضو مجلس النواب ، وعدد من التنفيذيين والأمنيين ونواب مجلسي النواب والشورى وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد كثيف من المصلين من رواد المسجدين.

وأضاف بسيوني، أن كل المساجد التزمت بالخطبة الموحدة تحت عنوان ( الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل )، مؤكداً على أن من عناية الإسلام بالصحة الإنجابية رعايته لحق الطفل في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين، دون ان يزاحمه طفل آخر خلال تلك المدة، حفاظا على حقه فى التغذية الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على بناء جسده بناء قويا..

وقال وكيل الوزارة، إن المتدبر لمقاصد الشرع الشريف يرى عناية الإسلام بالصحة الإنجابية من خلال رعايته لحق الأم صحيا وحياتيا مشيرًا إلى حق الطفل في الحياة الكريمة، وحق الأم في الحياة الطبيعية الكريمة، وحق الأب في الحياة الطبيعية الكريمة، فالقضية لها آثار صحية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الأنبياء (عليهم السلام) عندما طلبوا الولد إنما طلبوا الولد الصالح لا مطلق الولد، فهذا نبي الله إبراهيم (عليه السلام) يقول: "رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ"، وهذا سيدنا زكريا (عليه السلام) يقول: "رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ"، ويقول أيضًا: "فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا".