أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "سى آى بى" فى الصدارة بـ1.6 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 22 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 419.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 12.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 796.8 مليون جنيه، ثم "آسيك للتعدين-اسكوم" بحجم تداول 7 ملايين ورقة، وبقيمة تداول 387.6 مليون جنيه، ثم "الدولية للمحاصيل الزراعية" بحجم تداول 22.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 379.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 12.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 362.2 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 39.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 346.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة"، بحجم تداول 17.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 290.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "سبيد ميديكال"، بحجم تداول 514.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 275.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول بلغ 8.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 244.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 25350.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- أول أسبوع في شهر يناير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 5678.02 نقطة.