أعراض لو ظهرت عليك هتحتاج لعمل منظار.. طبيب يوضح

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور علاء نعيم، أخصائي أمراض الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، إن كثيرا من الأشخاص يشكون من أعراض متكررة فى الجهاز الهضمي ولا يعرفون السبب، مضيفا أن المنظار وحده قد يساعدهم فى تشخيص أمراض الجهاز الهضمي وكذلك يعالجها فى الوقت نفسه.وأوضح أن المنظار عبارة عن أنبوبة دقيقة متصلة بكاميرا ومصدر ضوئي، ويساعد المنظار الطبيب فى فحص أماكن صعب الوصول إليها بدون جراحة.

وأكد الدكتور علاء أنه في حالة وجود شكوى متكررة من أعراض بالجهاز الهضمي يجب إجراء المنظار وتشمل هذه الأعراض: ألم البطن ، ارتجاع المرىء، عسر هضم، التهاب فى القولون وصعوبة البلع، التهاب القولون والامساك والإسهال المزمن وصعوبة البلع أو وجود دم فى البراز.

وأشار إلى أنه بعد أن يشخص المنظار سبب الأعراض الموجودة بالجهاز الهضمى يمكن أن يقوم المنظار بدوره العلاجى ويشمل تركيب دعامات فى القنوات المرارية وعلاج دوالي المرىء والكي للقرح واستئصال الأورام في مراحلها الأولى.

جدير بالذكر أن منظار الجهاز الهضمي عبارة عن أنبوب رفيع ومرن مزود بكاميرا وأدلة ضوئية و تم تصميم هذا الجهاز مع أخذ راحة المريض في الاعتبار، وهو يتحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي لديك لتوفير صورة واضحة عن الأجزاء الداخلية للمريء والمعدة والاثني عشر والقولون، بحسب موقع gleaneagles.

من المزايا الكبيرة للمنظار أنه يمكن تمرير أدوات جراحية صغيرة عبر المنظار لأداء العديد من الوظائف. يتضمن ذلك أخذ خزعات، وإزالة الأورام مثل الأورام الحميدة، ووقف النزيف وإدخال الدعامات وإزالة حصوات المرارة من القنوات الصفراوية.