أعراض النزلات الشعبية عند الأطفال وعلاجها.. استشارى يوضح

كتبت فاطمة خليل

قالت الدكتورة يارا نبيل، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الفيوم العام إن النزلات الشعبية من الأمراض الشائعة بين الأطفال، وهى إصابة الجهاز التنفسى بالتهاب فى الأغشية المخاطية المبطنة للشعيبات الهوائية وتكون فى الأغلب فيروسية وفى حالات قليلة بكتيرية.

وأوضحت الدكتورة يارا أن النزلات الشعيبية تصيب الأطفال من عمر أقل من عام، وتنتشر بشكل كبير فى شهور الشتاء لانتشار الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى.

وعن أعراض النزلات الشعبية قالت الدكتورة يارا إنها تشمل السعال المصحوب بصعوبة فى التنفس وتزداد صعوبة التنفس مع الحركة أو اللعب أو الإجهاد، ويكون هذا مصحوباً بارتفاع فى درجة الحرارة فى بعض الأحيان.

وقالت استشارى طب الأطفال إن علاج النزلة الشعبية يتوقف على حسب شدة الحالة، بالنسبة للحالات البسيطة فإن الطفل يأخذ علاجه فى المنزل مع المتابعة.

وأضافت أن الرضاعة تكون مقسمة على عدد رضعات أكبر بكميات أقل لعدم إرهاق الطفل، حيث يحتاج الطفل الراحة والعزل عن بقية الأطفال لمنع العدوى.

وتابعت قائلة إن الحالات الشديدة يحتاج الطفل فيها للعلاج فى المستشفى بأكسجين والملاحظة الجيدة.