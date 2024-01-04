16 كلية ومعهدا يؤدون الامتحانات بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الامتحانات بدأت فى جامعة قناة السويس حيث عقدت داخل 16 كلية ومعهد هي كالتالي: (التربية الرياضية- -الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية- الألسن- طب الأسنان - السياحة والفنادق- التجارة- التربية- الهندسة- الحاسبات- التمريض- الطب البيطرى- العلوم- الصيدلة- الآداب والعلوم الإنسانية- الزراعة- المعهد الفني).

وأكد الدكتور ناصر مندور على تطبيق قرار مجلس الجامعة بأن يتضمن الامتحان أسئلة موضوعية 40 سؤال موضوعي لكل ساعة امتحانية، موزعة على جميع محتويات المقرر دون تجاهل أي جزء من أجزاء المقرر.

مع تنوع الأسئلة بما يقيس المهارات والقدرات المختلفة للطالب - مهارات الحفظ وانتقال المعلومات والقدرة على التفكير والإبداع والتحليل والتخيل والمقارنة وغيرها، مع مراعاة معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي عند وضع الامتحان.

ومن جانبه واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية داخل اللجان الامتحانية، مشدداً على أن تكون أسئلة الامتحان في الموضوعات التي درسها الطالب، طبقاً لتوصيف المقرر ولا يتم إدراج أسئلة من خارج المنهج المحدد بالتوصيف.

مع ضرورة مراعاة تدرج مستوى صعوبة الأسئلة، بما يلائم الفروق الفردية بين الطلاب ومستوياتهم المختلفة، وأن يكون توزيع الدرجات متوازناً بين أسئلة الامتحان، مع مراعاة أن يتناسب زمن الامتحان مع الوقت اللازم لحل الأسئلة ولا يتجاوزه.

يُذكر أن كلية التربية الرياضية يؤدي بها الامتحانات هذا العام 1753 طالب وطالبة، بينما يؤدي الامتحانات بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 393 طالب وطالبة، وبالألسن يؤدي 1948 طالب وطالبة، أما بطب الأسنان فيؤدي الامتحانات 538 طالب وطالبة، فيما جاء عدد الطلاب الممتحنين بكلية السياحة والفنادق 1855طالب، أما كلية التجارة فيؤدي بها الامتحانات 7258طالب وطالبة بجميع الشعب والبرامج المميزة، وبكلية التربية يؤدي 4308 طالب وطالبة الامتحانات، وبكلية الهندسة يؤدي 2466 طالب وطالبة الامتحانات، وبالحاسبات والمعلومات 1929 طالب وطالبة، وبالتمريض 2348 طالب وطالبة، أما بكلية الطب البيطري فيؤدي بها الامتحانات 1480 طالب وطالبة، وبكلية العلوم 1213 طالب وطالبة، وبكلية الصيدلة 772 طالب وطالبة ، وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية 7379 طالب وطالبة، وبكلية الزراعة يؤدي الامتحانات 2289 طالب وطالبة، أما المعهد الفني للتمريض فيؤدي به هذا العام 3764 طالب وطالبة.

وتعقد الامتحانات النظرية تحت إشراف عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب .