وكيل تعليم قنا يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بنجع حمادى

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، يرافقه الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي بمدرسة نجع حمادي الثانوية للبنات.

واطمأن وكيل الوزارة، علي انتظام أعمال الامتحانات بلجان الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للمواد الغير مضافة للمجموع، مؤكدا علي توزيع المديرية لعدد 15652 جهاز حاسب لوحي ( تابلت ) علي الإدارات التعليمية ومن ثم علي المدارس الثانوية، مشيرا إلى الانتهاء من توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الحكومي و الرسمي لغات.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية، وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد السيد، على تشكيل لجان وفرق عمل من التطوير التكنولوجي تعمل على تفعيل أجهزة الحاسب اللوحي لطلاب الصف الأول و تتحري الدقة عند مراجعة الرقم التسلسلي ( السيريال نمبر ) ، وتتولى تدريب الطلاب الذين استلموا التابلت المدرسي على خطوات الدخول على منصة الامتحان.