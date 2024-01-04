وكيل تعليم الأقصر يكلف بإنهاء تجهيزات امتحانات نصف العام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، استعداداتها لامتحانات نصف العام الدراسي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، لبحث سبل الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات نصف العام للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ووجه وكيل تعليم الأقصر خلال الإجتماع، بتوفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية فيها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن يتم اختيار أكفأ المعلمين لتقديم هذه المحاضرات على أن تكون بأجر رمزي؛ تخفيفاً على أولياء الأمور.

وكذا أوصى خالد الموجهين بتقييم أداء المعلمين خلال الفصل الدراسي الأول؛ وذلك للوقوف على النقاط الإيجابية وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف، بغرض التحسين المستمر، حيث عُقِد الاجتماع بحضور صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية، علاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، وعبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني.

وفي السياق ذاته وجه خالد مديري الإدارات التعليمية بتقديم خطط واضحة لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس داخل كل إدارة، حيث تم وضع جداول الإمتحانات لعدد من الصفوف الدراسية وهى الابتدائية والاعدادية والمهني، والتى تبدأ فى يناير الجارى وحتى نهاية الشهر للصفوف المختلفة.

وكان قد عقد وكيل تعليم الأقصر، لقاء مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية، وأوصى بضرورة تدريب الطلاب على استخدام التابلت في الاختبار، حتى يتسنى لهم أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر ودون عناء، ما حث خالد على ضرورة تشجيع الطلاب للمشاركة في مجموعات الدعم المدرسي مع الإعلان عن المراجعات النهائية بهذه المجموعات للمواد الدراسية استعداداً لامتحانات نصف العام.



بحث الاستعدادات النهائية الاخاصة بامتحانات نصف العام بالأقصر



جانب من مناقشة التجهيز لإمتحانات الإعدادية والثانوية



حضور اجتماع التجهيز لإمتحانات نصف العام الدراسى