وصول أكثر من 40 ألف طن مساعدات غذائية وإغاثية طبية من مصر لقطاع غزة

وصل إجمالي حجم مساعدات مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكتوبر 2023 حتى اليوم 40274 طن نقلتها 2299 شاحنة.

وأوضحت حركة بيانات وصول المساعدات الموجهة لقطاع غزة لمدينة العريش وتجهيزها ثم تحريكها لمعبر رفح وتسليمها إلى الجانب الفلسطيني تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، أن مصر دفعت بمئات أطنان المساعدات عبر جسر بري من كل محافظات مصر شاركت فيه مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وكافة أطياف الشعب المصري.

نقلت الشاحنات مساعدات منوعة تمثل الاحتياجات العاجلة لأهالي قطاع غزة، واُسْتُقْبِلَت في مدينة العريش، ثم إلى معبر رفح وبلغ إجمالي المساعدات الغذائية 26600 طن نقلتها 1563 شاحنة، بينما مواد الإغاثة 8544 طن نقلتها 468 شاحنة، فيما بلغ إجمالي المساعدات الطبية 5129 طن نقلتها 268 شاحنة.

ويواصل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة فتح أبوابه بشكل يومي أمام دخول المساعدات المقدمة من مصر والمساعدات الدولية التي تُسْتَقْبَل يوميا عبر مطار العريش ومساعدات ت نقلها عبر ميناء العريش عن طريق سفن شحن بحرية يتسلمها الهلال الأحمر المصري ويفرغها متطوعون وتجهيزها بمخازن لوجستية بالعريش لتنقل على شاحنات لمعبر رفح ثم تأخذ مسارها وصولا لقطاع غزة.