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وزير خارجية إيران: مخاطبة الأمم المتحدة لملاحقة منفذى انفجاري كرمان

الخميس، 04 يناير 2024 09:19 ص
وزير خارجية إيران: مخاطبة الأمم المتحدة لملاحقة منفذى انفجاري كرمان حادث كرمان
كتب سمير حسنى

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قال حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الايرانى، إن بلاده بدأت إجراءات قانونية ومخاطبة الأمم المتحدة لملاحقة منفذي انفجاري كرمان، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وهز انفجاران محيط مقبرة قاسم سليماني أمس الأربعاء، سقط على اثرها أكثر من 130 قتيلا.

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أكدت وجود حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول.

وكان وصف نائب محافظ كرمان الحادث الذى وقع قرب الطريق المؤدى إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليمانى فى المحافظة وبالقرب من مسجد صاحب الزمان بالارهابى قائلا "الحادث ناجم عن هجوم إرهابى وليس حادثًا عرضيًا كما تداول".

وبحسب العلاقات العامة بإدارة الطوارئ فى إيران وقع حادث انفجار فى نفق "كنبد جبليه"، وأضاف: بعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان فى بوابة "قلى بيك".

 

 







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مقبرة قاسم سليماني




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