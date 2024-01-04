وزير الأوقاف يزور البابا تواضروس الثانى للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب: لؤى على - محمد الأحمدى

قدم فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وزار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المقر البابوى بالقاهرة، صباح اليوم، على رأس وفد من قيادات الوزارة، حيث قدم التهنئة لقداسة البابا معربًا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد مبشر بالخير والاستقرار.

وشكر قداسة البابا وزير الأوقاف على تهنئته متمنيًا دوام هذه اللقاءات التي تدعم أواصر المحبة.

وفى سياق متصل، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يُعيدها على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام.